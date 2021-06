Lovitură pentru UEFA! Ce notificare a primit din partea Ministerului de Justiție din Elveția în privința Super Ligii

11:50

VIDEO // Cascada Bigăr, desemnată în 2013 cea mai frumoasă din lume de revista The World Geography, s-a prăbușit Cascada Bigăr din judeţul Caraş-Severi, desemnată în 2013 cea mai frumoasă din lume de revista The World Geography, s-a prăbușit, luni, din cauze naturale, potrivit unui anunț făcut de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, pe Facebook. Reprezentanţii regiei spun că travertinul şi muşchii care s-au acumulat în timp au crescut în dimensiuni şi greutate, iar luni cascada a cedat sub pr...