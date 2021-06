Igor Dodon a prezidat ședința staffului zonal Nord al Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilo

21:40

Președintele PSRM, Igor Dodon, susține că PAS a început să lanseze acuzații potrivit cărora rezultatele alegerilor din 11 iulie vor fi falsificate pentru a-și justifica pierderea pe care o vor suporta în fața Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. Liderul PSRM a declarat, la NTV Moldova, că această tactică a fost folosită de PAS și la scritunul prezidențial din toamna trecută.