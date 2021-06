Neuralink și noua eră a comunicării. Vom putea transmite direct gânduri și senzații

10:40

„Cine se așază la noi la masă să mănânce doar salată?!” întreabă Rodica Sturza, doctoră habilitată la Universitatea Tehnică a Moldovei. Co-autoarea capitolului dedicat alimentației, nutriției și sănătății din Republica Moldova în volumul „Nutritional and Health Aspects of Food in the Balkans” („Aspectele nutriționale și de sănătate în Balcani”), spune că moldovenii mănâncă cel mai mult pâine, ouă, […] The post Cum se mănâncă în Republica Moldova. Cu multă pâine și sare appeared first on Moldova.org.