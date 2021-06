FOTO// Iurie Sadovnic ar fi lăsat un bilețel de adio, înainte să se sinucidă. Ce scria în acesta

10:10

Elon Musk anunță că Tesla a anulat oficial Model S Plaid Plus. Anunțul a fost făcut pe Twitter. Tesla a anulat cea mai scumpă variantă a sedanului său, Model S Plaid Plus, potrivit unui tweet al CEO-ului Elon Musk, scrie Mediafax. Anterior, Tesla și Musk au anunțat că mașina cu trei motoare, versiunea Plaid Plus