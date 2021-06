Chiar dacă promovează integrarea europeană, PAS nu are nici un cuvânt despre asta în programul de guvernare

Situația cu totul inedită: PAS, partidul care se pretinde a fi salvatorul Republicii Moldova, nu are absolut nici un cuvânt înscris despre INTEGRAREA EUROPEANĂ în propriul program de guvernare, informează Ultimele Știri Din Moldova Interesant este că nici Uniunea Europeană nu are ceva în program cu privire la acest lucru. Republica Moldova nu este nici [...]

