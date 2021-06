„Se poate și altfel. Fără stereotipuri”. Campanie de sensibilizare privind combaterea stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen

20:00

Alina Carauș se descrie ca fiind o persoană stilată, bună la suflet și prietenoasă. A devenit stilistă din pasiune, chiar dacă nu are studii în acest domeniu – practica bate gramatica. Are atâtea cliente care își doresc un detox în garderobă, încât Alina face față cu greu cererii. Am discutat în interviul #dupacortina despre cererea […]