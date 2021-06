Reacția PAS la propunerea PSRM-PCRM să semneze un angajament

05:20

În această primăvară, autorităţile Capitalei s-au limitat doar să vopsească balustrada podului de pe strada Ismail, în loc s-o repare. Şeful interimar al Direcţiei Transport, Vitalie Mihalache, recunoaşte că podul este într-o stare dezastruoasă, însă, nici în acest an, el nu va fi renovat capital, transmite SafeNews.md cu referire la publika.md. În schimb, municipalitatea planifică să repare podul