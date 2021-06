Rusia vine cu o contraofertă la ajutorul de 600 de milioane din partea UE pentru Republica Moldova

13:00

„Cel mai bun producător din Moldova”, „Premiul special al Somelierilor Internaționali”, „Premiul special Moldova”, „Grand Gold” sau „Best in Show”, sunt titlurile care se alătură celor 162 de medalii pe care vinurile Purcari le-au câștigat de la începutul anului la cele mai prestigioase concursuri internaționale din lumea vinului, notează diez.md. Competițiile au acordat 47 de medalii de aur, 73 de medalii de argint și 42 de medalii de bronz vinurilor Purcari prezentate între lunile ianuarie și mai ale anului 2021 la: Mundus Vini Spring Tasting, Concours International de Lyon 2021, Citadelles du Vin 2021, London Wine Competition, Eurasia Wine and Spirits Competition, Berliner Wine Trophy, International Wine Challenge, IWSC International Wine & Spirit Competition și Challenge International du Vin. Specialiștii au acordat vinurilor Purcari nu doar medalii, ci și calificative deosebite pentru vinurile Purcari înscrise în competiții. Cuvée de Purcari Alb Brut a obținut „Grand Gold – Best in Show”, iar compania Purcari a fost desemnată „Cel mai bun producător din Moldova” la Mundus Vini Spring Tasting. La Citadelles du Vin 2021, Negru de Purcari 2015 a obținut „Premiul special al Somelierilor Internaționali”, în timp ce „Premiul special Moldova” a fost acordat vinului Negru de Purcari 2016. „Suntem mândri că vinurile unui producător din Moldova, vinurile Purcari, sunt cele ale căror calitate este recunoscută cu cele mai multe premii la nivel mondial la început de an. Aceste premii le confirmă consumatorilor alegerea pe care aceștia o fac zi de zi, aceea de a se bucura de vinurile excepționale pe care le producem cu pasiune, atenție și foarte multă muncă”, a declarat Victor Bostan, CEO Purcari. Purcari este unul dintre cei mai mari producători și exportatori de vinuri din Republica Moldova, iar produsele sale aduc faimă vinurilor basarabene în mai mult de 30 de țări din toată lumea. Vinurile Purcari sunt printre cele mai bine poziționate pe platforma Vivino, unde au un scor mediu de 4.19 din 5.0 – notă de care se bucură doar 1 % din toți producătorii de vin la nivel mondial. Articolul Vinăria Purcari, cea mai premiată din lume în 2021 apare prima dată în InfoPrut.