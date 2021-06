„Telefonul Copilului” împlinește 7 ani de activitate; Care au fost cele mai frecvente întrebări adresate de copii

10:50

Accident la Tiraspol: O femeie a ajuns sub roțile unui troleibuz // FOTO O femeie s-a ales cu traumatisme după ce a ajuns sub roțile unui troleibuz pe o stradă din Tiraspol. Potrivit presei locale, poliția a fost alertată de un martor ocular care a spus că, în timp ce se afla la o stație de așteptare, un pieton ar fi căzut sub roțile unui troleibuz. Oamenii legii au stabilit că femeia a traversat strada neregulamentar. Observând troleibuzul de care avea nevoie a început să alerge după vehicul și...