Igor Dodon a avut o întrevedere cu angajații celui mai mare producător din industria de panificaţie din Republica Moldova

Una din prioritățile Primăriei municipiului Chișinău este atragerea investițiilor și oferirea a câtor mai multe posibilități de dezvoltare pentru producătorii locali. Despre aceasta a vorbit primarul general, Ion Ceban, la Forumul internațional "Dezvoltarea Businessului mic și mijlociu", care are loc la Sankt-Petersburg.