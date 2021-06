Sindromul clădirii bolnave: afecțiunea care te pândește la locul de muncă. De ce apare și cum să îi previi apariția

09:30

Atunci când vine vorba de tratamentul infertilității, există câteva opțiuni pe care le puteți revizui în cuplu, în funcție de necesitățile pe care le aveți. În Moldova pot fi realizate atât procedura de fertilizare in vitro, cât și inseminarea cu spermatozoizi. Deși sunt două proceduri absolut diferite, deseori sunt confundate fără a ști care sunt asemănările și deosebirile, eficiența fiecăreia dintre ele, riscurile și recomandările specialiștilor. Îți propunem să afli în continuare aceste detalii, dar și cât va trebui să scoți din buzunar, dacă vei decide să tratezi infertilitatea sau pur și simplu vei dori să naști un copil. Mai întâi de toate, înainte de a trata infertilitatea, este foarte important să discuți cu specialistul în medicina reproductivă. Ulterior, după depistarea cauzelor infertilității în cuplu, vei primi recomandările de tratament. De ce unele femei pot deveni infertile și cum poate fi prevenită această afecțiune. Riscurile infertilității la bărbați. Cum poate fi prevenită afecțiunea. Urmărește în continuare ce presupune fiecare dintre cele două metode de tratament ale infertilității, menționate anterior. Inseminarea intrauterină cu spermatozoizi Inseminarea intrauterină, cunoscută și drept inseminare artificială, este o procedură simplă, cu o durată scurtă. Aceasta presupune colectarea spermei de la partener sau de la un donator, procesarea ei în laborator și introducerea ulterioară în cavitatea uterină. Procesarea spermei în laborator include „spălarea” acesteia pentru a elimina lichidul seminal și a o face mai concentrată. Această procedură poate fi realizată paralel cu alte tratamente ale infertilității, care pot spori funcția feminină de ovulație. De asemenea, aceasta se efectuează în perioada în care femeia este în perioada ovulației în mod natural. Pentru a îmbunătăți accesul spermei către ovul și a crește șansa întâlnirii ovulului cu spermatozoidul, lichidul biologic concentrat este plasat mai sus, în cavitatea uterină, astfel încât colul uterin este omis, iar călătoria către trompele uterine este, astfel, mai scurtă. Fertilizarea in vitro (FIV) Fertilizarea in vitro sau tehnologia de reproducere asistată (ART) este o procedură complexă, prin care sperma masculină și ovulul feminin sunt combinați în laborator, în afara corpului uman. Odată produs procesul de fertilizare, în curs de câteva zile se va obține un număr de embrioni. Dintre aceștia se va alege unul sau mai mulți care vor fi transferați în uter, cu scopul de a obține sarcina. Restul embrionilor se pot crio – conserva (congela) pentru o utilizare ulterioară. Cât timp pot rămâne embrionii umani congelați Un ciclu complet de FIV durează aproximativ trei săptămâni. Uneori, acești pași sunt împărțiți în diferite etape, iar procesul poate dura mai mult. Această intervenție poate fi de două tipuri: - Fertilizare in vitro pe ciclu natural, fără medicație Aceasta presupune aspirarea și fertilizarea unui singur ovocit (celulă feminină) care în mod normal este eliminat la ovulație în cursul ciclului menstrual lunar. Nu sunt folosite medicamente pentru stimularea ovarelor. Șansele de a obține o sarcina sunt reduse. - Fertilizarea in vitro cu stimulare ovariană Aceasta se poate realiza în două cicluri: unul scurt sau antagonist, care durează aproximativ două săptămâni și începe în prima zi a menstruației și altul lung sau antagonist, cel mai frecvent aplicat, care durează 3-4 săptămâni, iar etapa de acțiune hormonală începe în ziua 21a ciclului menstrual anterior. Drept urmare, pot fi recoltate mai multe oocite, iar șansa de obținere a unei sarcini viabile, cu un embrion sănătos este mult mai mare. Înainte de procedura de fertilizare in vitro femeia administrează medicamente pentru fertilitate, care stimulează ovarele să producă ovule. Preluarea acestora din corpul feminin se efectuează sub acțiunea sedativelor, iar combinarea ovulelor cu spermatozoizii se realizează în laborator în aceeași zi. Care este diferența dintre inseminarea intrauterină și fertilizarea in vitro? Diferența principală dintre aceste două proceduri este că în cadrul inseminării intrauterine fertilizarea are loc în corpul feminin, iar în cazul FIV – în afara uterului, în laborator. Dacă inseminarea este de succes, embrionul format natural în corpul feminin se va implanta în peretele uterului. În cazul fertilizării in vitro procedura este de succes, dacă embrionii care s-au format în laborator, fiind introduși în corpul feminin, se implantează pe peretele uterului, iar drept rezultat femeia rămâne însărcinată, dând naștere copilului/copiilor în termenul cuvenit. Fertilizarea in vitro are o probabilitate mai mare de succes decât inseminarea intrauterină. Cu toate acestea, cea din urmă este o metodă mai puțin invazivă și mai puțin costisitoare decât fertilizarea in vitro. În general, specialiștii recomandă cuplurilor parcurgerea a trei proceduri de inseminare intrauterină, apoi trecerea la fertilizarea in vitro. Care sunt asemănările dintre inseminarea intrauterină și fertilizarea in vitro? Ambele proceduri au câteva trăsături comune, printre care se numără pregătirea ambilor parteneri pentru procedură și însuși procesul de concepție asistată. Înainte de inseminare sau de fertilizare poate fi necesar un tratament medicamentos adițional pentru a mări probabilitatea fertilizării sau în cazul fertilizării in vitro - a formării ovulelor. De asemenea, în ambele proceduri pot fi necesare etape adiționale de izolare a spermei de cea mai bună calitate pentru a favoriza procesul de fertilizare. Rata de succes pentru ambele proceduri Succesul procedurii de inseminare intrauterină și de fertilizare in vitro va depinde de diagnosticul cuplului, istoricul medical și de vârsta femeii. Iată ce zice statistica la acest capitol: Vârsta femeii Rata de succes a inseminării intrauterine Rata de succes a fertilizării in vitro Sub 35 13% 54% 35-37 10% 40% 38-40 7% 26% Peste 40 4% 8% Care sunt riscurile inseminării intrauterine și a fertilizării in vitro? Riscurile potențiale ale ambelor proceduri depind de medicația care a fost prescrisă, după caz. În cazul inseminării intrauterine fără medicație riscurile sunt minore, cele ale infecției fiind de 1 la 10 000. 10% dintre pacientele care au administrat și tratament medicamentos înainte de fertilizarea in vitro sau inseminarea intrauterină pot experimenta vomă, balonare, dureri în piept, modificări ale greutății corporale, dureri de cap sau modificări ale dispoziției. În general, reacțiile adverse produse de tratamentul administrat sunt foarte individuale și se discută împreună cu medicul înainte, în timpul și după procedură. Cât te costă procedurile în Moldova? Inseminarea intrauterină: O singură procedură cu utilizarea fie a spermei partenerului, fie a donatorului este cuprinsă între 1600 și 2500 lei. Fertilizarea in vitro: Prețul procedurii variază în funcție de tipul acesteia, dar și a tratamentului aplicat. Fiind foarte individual și depinzând de sănătatea și de diagnosticul cuplului, îți descriem prețul doar pentru procedura nemijlocită. - Fertilizarea in vitro pe ciclu natural: Între 14.900 și 40.000 lei - Fertilizarea in vitro cu stimulare ovariană: Între 34.900 și 50.000 lei. În unele clinici există opțiunea unui pachet integral al fertilizării in vitro, care costă și 70.000 lei. Pregătirea și efectuarea fecundării extracorporale costă 32.000 de lei. Sănătate Să Aveți! Cuvinte cheie: inseminare intrauterină fertilizare in vitro infertilitate tratament Sursa foto: cnyfertility.com, babygest.com, babyislife.com Sursa: carolinasfertilityinstitute.com, reginamaria.ro, extendfertility.com