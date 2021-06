Atenție când comandați pizza pe internet! Vă pot fi golite cardurile bancare

16:20

Anual în Republica Moldova mor 5 mii persoane din cauza maladiilor provocate de fumat. La nivel mondial, 8 mln de oameni decedează în fiecare an ca umare a bolilor provocate de tutun. Potrivit estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății, fumătorii au șanse mai mari cu 40-50 la sută de a face... The post Fumătorii, mai predispuși să facă forme grave de COVID-19, expert appeared first on Portal de știri.