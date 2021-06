Dodon, despre cele 600 de milioane de euro de la UE: Am auzit că vor să ne lichideze raioanele

10:30

Pe canalul de Telegram a apărut o nouă înregistrare video în care apare tânărul jurnalist belarus Roman Protasevici, fiind publicată de postul de televiziune național din Belarus ONT. „În principiu, am avut un conflict personal cu un singur om, destul de tensionat, mai ales în ultimele zile. La început, nu am avut conflicte majore, dar […] Articolul (VIDEO) O nouă înregistrare cu Roman Protasevici: „Am fost trădat. Am avut un conflict personal cu un singur om” apare prima dată în Cotidianul.