Caisele îmbunătăţesc vederea

05:00

Berbec Ziua marchează schimbări importante in relatiile cu prietenii si protectorii din segmentul profesional. Este bine sa te tii la distanta de aceste peroane, mai ales ca sub masca bunavointei vor veni multi in preajma ta sa-ti ofere sprijin. Cu riscul de a ramane deocamdata singur, asuma-ti asta si detaseaza-te de ceilalti. Ai suficienta putere sa te descurci pe toate planurile ...