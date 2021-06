Kate Winslet refuză să-i fie retușate fotografiile: Știu câte riduri am

16:20

Reprezentanții PAS au protestat, astăzi, în fața Primăriei capitalei, cerând anularea dublării impozitului imobiliar. Cu pancarde îi mâini, aceștia și-au arătat indignarea față de impozitele imobiliare, susținând că în acest an au fost impozitați și cei care până acum erau scutiți de aceste plăți. „Într-un an de pandemie, într-un an în care mulți oameni și-au […] Articolul VIDEO // Protest PAS, la Primăria Chișinău, față de majorarea impozitului imobiliar apare prima dată în SafeNews.