Reforma justiției este simplu de făcut, i-ai pus la pușcărie pe câțiva, să fie de învățătură pentru toți și s-a terminat, spune Igor Dodon

Blog-ul fostului președinte american, Donald Trump, și-a încetat prematur existența, după doar 29 de zile, din cauza lipsei de interes a cititorilor, relatează The Washington Post și Reuters.Jason Miller, unul dintre angajații fostului președinte, a anunțat că pagina web, denumită „De la biroul lui Donald J. Trump” (eng. From the Desk of Donald J. Trump) a fost închisă permanent. „Era doar au