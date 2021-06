Un tânăr din Cahul falsifica dolari și îi punea în circulaţie

11:00

Un bărbat din Egipt și-a pedepsit crunt copilul de șapte ani, după ce a aflat că acesta a furat. Micuțul a fost legat de un stâlp de lemn și acoperit cu miere pentru a atrage albinele și țânțarii, scrie Daily Mail.