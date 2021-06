Un robot ucigaș și complet autonom ar fi atacat soldați aflați în retragere în Libia

10:20

Occidentul are intenția să transforme Republica Moldova în a doua Ucraina, pentru a crea aici un front comun antirusesc. Declarația a fost făcută de președintele PSRM, Igor Dodon, la postul public de televiziune „GRT” din UTA Găgăuzia. ”Occidentul are scopul clar să transforme Moldova în Ucraina. Nu vorbesc de tot Occidentul. Pentru ei Moldova este […] Articolul Igor Dodon: Occidentul are intenția să creeze în Republica Moldova un front comun antirusesc apare prima dată în sinteza.org.