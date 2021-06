Olga Cebotari: Pentru Chișinău rămân primordiale garantarea respectării drepturilor omului și asigurarea liberei circulații între cele două maluri ale Nistrului

15:10

Regizorul Roman Burlaca şi bloggeriţa Gabriela Damir în această vară se vor căsători, informează CURENTUL. „Da, am cerut-o de soție și urmează în vara 2021 să ne căsătorim, n-am mai spus asta. Facem nuntă. Eu am renunţat la burlăcie când am cerut-o de soţie. Mă însor…”, a spus el, în „Poadcast Titania” pe Youtube. De […]