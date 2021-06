Veniturile și proprietățile capului de listă a PDM pentru Parlament

14:00

Pavel Filip, președintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), a declarat că formațiunea pe care o conduce va înregistra un rezultat bun la alegerile anticipate din 11 iulie curent, informează TRIBUNA. „Noi am pornit în campanie, noi am elaborat un program electoral, noi am elaborat un plan de țară, noi am mobilizat toate echipele – sunt […]