(FOTO) Cum arată fosta casă a modelului Kendall Jenner din Los Angeles. Se vinde cu 8,5 milioane de dolari

În 2017, modelul Kendall Jenner și-a vândut casa din Los Angeles după doar un an din cauza urmăririi și a spargerii casei, care atunci nu avea poartă. Casa de 4.800 de metri pătrați, care cere acum 8,5 milioane de dolari, a găzduit starul „The Office” John Krasinski, starul „Keeping Up With the Kardashians” Kendall Jenner […] Articolul (FOTO) Cum arată fosta casă a modelului Kendall Jenner din Los Angeles. Se vinde cu 8,5 milioane de dolari apare prima dată în Bani.md.

