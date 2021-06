Belarus le interzice cetățenilor săi să mai plece în străinătate

09:40

În ultima mea călătorie din mai 2021 am avut nevoie de mai multe documente de călătorie. Pe lângă pașaport, tichet de îmbarcare, am avut nevoie de un certificat, care să confirme că nu am COVID-19, prin rezultat negativ al testului PCR, efectuat cu 72 ore înainte. Aveam în telefonul meu și testul cu titrul de […] Articolul Ala Tocarciuc: Cum va funcționa pașaportul de vaccinare în călătorii apare prima dată în SafeNews.