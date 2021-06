Confirmat! PRO MOLDOVA nu participă la anticipatele din 11 iulie

11:40

“Știam că dacă nu-mi va reuși, nu voi regreta nici măcar pentru o clipă. Și mai știam că unicul lucru pe care l-aș putea regreta este că nu am încercat.” – Jeff Bezos. Viața noastră e plină de regrete. Uneori poate am făcut prea mult, alteori prea puțin. Regretăm că nu am devenit cine am […] Articolul 5 lucruri pe care le vei regreta la bătrânețe dacă nu le vei face ACUM! apare prima dată în sinteza.org.