Un ONG plătit gras din bani occidentali împinge PAS spre o alianță cu românofobii, pro-rușii și anti-europenii

Sfantul Iustin Martirul si Filosoful este cinstit pe 1 iunie. Sfantul Iustin s-a nascut in jurul anului 100 si a trait in vremea imparatilor romani Antonin cel Pios (138-161) si Marcus Aurelius (161-180). Parintii sai erau greci pagani. Devine crestin dupa ce-l intalneste pe un batran pe malul marii, care ii vorbeste de Hristos. In urma acestei discutii marturiseste: „Iar mie mi s-a aprins deodata un foc in suflet si m-a cuprins o mare dragoste de profeti, ca si de barbatii aceia care au fost prietenii lui Hristos. Si, gandindu-ma la cuvintele lui, gaseam ca aceasta este singura filosofie sigura si aducatoare de folos. In felul acesta si pentru aceasta sunt filosof“ (Dialog cu iudeul Tryfon, VIII, 1, p.130). Plecand de la faptul ca termenul de "filosofie” se traduce prin iubire de intelepciune, filosoful crestin este cel iubitor de Hristos.