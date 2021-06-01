AMBASADA RM ÎN CHINA PREZINTĂ 20 DE PROIECTE DE INVESTIȚII PENTRU ECONOMIA MOLDOVENEASCĂ
Infotag, 1 iunie 2021 14:00
AMBASADA RM ÎN CHINA PREZINTĂ 20 DE PROIECTE DE INVESTIȚII PENTRU ECONOMIA MOLDOVENEASCĂ
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