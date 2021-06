VIDEO | Eugen Doga a lansat o piesa dedicată Uniunii Europene

19:15

Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova lansează campania Săptămânii Verzi Europene 2021, sub genericul: „Poluare zero pentru sănătatea oamenilor și a planetei”, începând cu 31 mai 2021. Potrivit organizatorilor, campania are ca scop evidențierea și concentrarea asupra importanței mediului și a responsabilității pe care fiecare o poartă pentru sănătatea și viitorul umanității, transmite IPN.