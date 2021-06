Zelenski ar dori ca Germania să furnizeze arme Ucrainei

07:30

BERBECIncearca sa nu te enervezi in aceasta zi din cauza unor discutii in contradictoriu cu persoana iubita. La locul de munca incearca sa te concentrezi pe activitatile pe care le ai de indeplinit si nu te panica daca vei avea mici dificultati deoarece vei reusi sa gasesti solutii la orice obstacol. Exista posibilitatea sa fii nevoit sa faci o calatorie in interes personal. Ai grija la acte.