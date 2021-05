Platforma națională Alerte.md a fost lansată în primul oraș din țară, Cahul

15:50

Partidul politic Platforma Demnitate și Adevăr a depus la Comisia Electorală Centrală actele pentru a se înregistra în cursa electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. CEC are la dispoziție șapte zile să se pronunțe asupra corectitudinii documentelor depuse și să decidă asupra înregistrării. Liderul formațiunii, Andrei Năstase, a... The post Platforma DA a depus actele la CEC pentru a se înregistra în cursa electorală appeared first on Portal de știri.