NATO: Aterizarea forţată a avionului Ryanair în Belarus – piraterie la nivel de stat

Google continuă să colecteze date despre locația utilizatorilor săi, chiar dacă funcția de geolocalizare și distribuție a locației sale este dezactivată în setări. Acest lucru a fost raportat de către Business Insider cu referire la câteva documentele publicate pe pagina Procuraturii din Arizona. În plus, compania face dificilă găsirea setărilor de căutare private și a […] Articolul Big Brother is Watching You! Google adună datele de geolocalizare ale utilizatorilor, în ciuda interdicției din setări apare prima dată în Realitatea.md.