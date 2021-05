Presa daneză: Americanii au spionat-o pe Angela Merkel cu ajutorul serviciilor daneze de informații

15:30

Aleksandr Lukașenko se adresează miercui Parlamentului din Belarus. E prima lui apariție publică după ce duminică a deturnat un avion comercial pentru a aresta un disident. „Mesajul de informare conform căruia la bordul avionului Ryanair era un explozibil a venit din Elveția. Eu am acționat conform legii, am aparat oamenii, conform tuturor regulilor internaționale”, a spus […] Articolul Prima apariție publică a lui Aleksandr Lukașenko după arestarea lui Protasevici. „Eu am acționat conform legii, am apărat oamenii” apare prima dată în NewsIN.