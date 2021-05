Patru decese provocate de Covid, în ultimele 24 de ore

18:30

„Cu circa o lună de zile în urmă, am fost apelată de către o persoană care s-a prezentat ca angajat al unei bănci prin intermediul rețelei Viber, care dispunea de logotipul băncii respective și mi-au comunicat că cineva încearcă să efectueze o tranzacție cu cardul bancar care îl am în gestiune. Fiind șocată nu mi-am dat seama de consecințele care pot să urmeze și am eliberat acestuia toate datele care mi le-a solicitat, inclusiv și numărul cardului bancar și cel de pe verso. Pe câteva minute mi-a venit mesaj că mi-au fost sustrași banii de pe card”. Aceste mărturii aparțin unei tinere care a ajuns pradă escrocilor. Oamenii legii spun că în ultima perioadă se atestă o creștere a acestor cazuri, în acest sens fiind lansată o campanie - „Escrocheriile bancare pot fi prevenite. Nu divulga datele bancare”.