Vrei să iei 10 la BAC la istorie? O elevă îți oferă 10 sfaturi din propria experiență, despre cum să atingi nota maximă

13:30

Ecaterina e o adevărată luptătoare cu un suflet generos. De la vârsta de 15 ani, ea a făcut voluntariat la orfelinate, iar acum ea e cea care are nevoie de ajutor. Ecaterina are nevoie de ajutorul vostru pentru a acoperi cheltuielile medicale în lupta ei pentru viață. Articolul O tânără de 27 de ani are nevoie de ajutorul tău în lupta sa cu cancerul apare prima dată în #diez.