VIDEO Atac cu cuțitul în Bălți - un polițist, grav rănit

Mineralele joaca un rol foarte important in buna functionare a corpului nostru: in activitatea celulara, in cea enzimatica si in cea hormonala, ajutandu-ne sa ne pastram sanatatea in parametri normali. De multe ori ne simtim obositi, suntem stresati, avem diverse “pofte” si cu toate acestea, analizele ies bune. De ce?