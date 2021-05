VIDEO // Cavcaliuc: Săptămâna viitoare vom face dezvăluiri mai serioase decât „narcomanca” sărită de pe lista unui partid

12:50

Locuitorii din Coșnița au subliniat că Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BECS) are cea mai profesionistă echipă și au salutat unificarea forțelor patriotice, susține Igor Dodon, liderul PSRM, aflate astăzi într-o vizită electorală în această localitate. "​​Prima întâlnire am avut cu oamenii din satul Coșnița, raionul Dubăsari. Cetățenii au fost interesați să afle propunerile Blocului Comuniștilor [...]