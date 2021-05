Locuitorii din Coșnița au subliniat că Blocul Comuniștilor și Socialiștilor are cea mai profesionistă echipă și au salutat unificarea forțelor patriotice

Locuitorii din Coșnița au subliniat că Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BECS) are cea mai profesionistă echipă și au salutat unificarea forțelor patriotice, susține Igor Dodon, liderul PSRM, aflate astăzi într-o vizită electorală în această localitate. ”​​Prima întâlnire am avut cu oamenii din satul Coșnița, raionul Dubăsari. Cetățenii au fost interesați să afle propunerile Blocului Comuniștilor [...] Articolul Locuitorii din Coșnița au subliniat că Blocul Comuniștilor și Socialiștilor are cea mai profesionistă echipă și au salutat unificarea forțelor patriotice apare prima dată în Telegraph Moldova.

