foto | O femeie și-a transformat locuința într-o oază de culoare: „Culorile neutre nu mă reprezintă”

11:50

Igor Dodon afirmă că ar face față funcției de premier, însă nu neapărat își dorește acest lucru. Declarația a fost făcut de liderul socialiștilor în cadrul vlogului său, precizând că are experiența necesară pentru acest post. Totodată, fostul președinte a menționat că știe ce are de realizat un prim-ministru. El a conchis că „nu insistă” … Articolul Dodon spune că ar face față funcției de premier: „Nu îmi trebuie jumătate de an cu sacoșele în spinare” apare prima dată în ZUGO.