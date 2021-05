Republica Moldova, și mai bogată în milionari

20:10

Unul dintre patru cetățeni ai R. Moldova au şi cetăţenia română, arată datele oferite de Ministerul Justiţiei de la Bucureşti, după o interpelare făcută de către deputatul Ştefan-Iulian Lorincz săptămâna trecută, relatează g4media.ro. Astfel, potrivit informațiilor, numărul cetăţenilor R. Moldova care au cetăţenia română a crescut semnificativ în ultimii 20 de ani şi a ajuns astăzi la 642.149 de persoane dintr-o populaţie de facto de circa 2,7 milioane de locuitor. „La începutul lunii februarie, am avut o discuţie cu ministrul al Justiţiei, Stelian Ion, în care am dorit să vedem la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC) cum putem să deblocăm cozile, deoarece sunt foarte multe cereri pentru cetăţenia română. Şi atunci eu vreau să am nişte date oficiale înainte să fac un raport un pic mai extins şi acesta a fost obiectul interpelării mele. Este problema pe care o aud des şi primesc mesaje zilnic de la cetăţeni basarabeni, români din Republica Moldova, şi încerc să vedem cum putem debloca situaţia aceasta”, a declarat deputatul USR, potrivit sursei citate. De asemenea, numărul total al cererilor depuse de basarabeni este de 786.546, astfel că 144.434 de cereri aşteptau să fie rezolvate la sfârșitul anului 2020, conform datelor Ministerul Justiţiei din România. „Din ce cunosc, este o lipsă de resurse umane la ANC. Noi am ridicat problema şi am înţeles că unele dosare ajung să aibă şi 14 luni întârziere, altele 12 şi 10 luni. Deci, nu stăm foarte bine din punctul acesta de vedere”, a mai spus parlamentarul USR. Conform statisticilor, cel mai mare val de acordare a cetăţeniei româneşti pentru basarabeni s-a produs în ultima decadă, când peste 580.000 de cetăţenii din numărul total au fost oferite de către autorităţile de peste Prut. De remarcat este faptul că pandemia de coronavirus a încetinit ritmul de depunere a cererilor cu 80%, în mare din cauza restricţiilor de circulaţie între România şi Republica Moldova. Astfel, numai 17.549 de cereri au fost depuse. Cu toate acestea, statul român a procesat dosare din spate, acordând şi în 2020 un număr mare de cetăţenii în cuantum de 66.158. În ceea ce priveşte cererile pentru copii minori pentru care se redobândeşte cetăţenia există un salt mare şi în 2020 faţă de 2019 de la 1.257 la 2.005 de cereri aprobate. Articolul Date oficiale privind numărul cetățenilor Republicii Moldova cu cetățenie română apare prima dată în InfoPrut.