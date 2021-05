Acces gratuit pentru toți vizitatorii Muzeului Național de Istorie în acest weekend

14:15

După un an de pandemie, Mitropolia Moldovei și-a schimbat poziția față de vaccinurile ant-COVID-19. Cel puțin, asta reiese din ultimul comunicat oficial pe care l-a emis direcția mitropolitană. Articolul Mitropolia Moldovei are o nouă poziție față de vaccinul anti-COVID: „Fiecare credincios are dreptul de a lua această decizie” apare prima dată în #diez.