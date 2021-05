10 schimbări de look, inspirate de la vedete

10:32

Iată că se fac aproape trei luni de când am început diversificarea cu Vera și abia acum m-am hotărât să îți povestesc despre modul cum am traversat această perioadă. Nu m-am grăbit să scriu despre diversele etape prin care am trecut, pentru că am vrut să se mai așeze puțin lucrurile. Pe de altă parte, la al doilea copil privești totul cu mult mai multă relaxare. Îmi aduc aminte că pentru diversificarea Ritei m-am pregătit serios cu fel de fel de ustensile, tacâmuri, veselă aleasă cu grijă și așa...