Cine sunt laureatele concursului „Teza mea în 180 de secunde”. Câștigătoarea ne va reprezenta țara la Paris

Fenomenul știrilor false este deosebit de important în prezent, când ne confruntăm cu o suprainformare. În acest context, ne devine tot mai dificil să discernem falsurile, manipulările și propaganda de adevăr. În episodul Nr.5 al Serviciului Anti-fals, am adunat în stradă opiniile cetățenilor, după care am discutat două experte media, de la care am aflat cum să identificăm informațiile false, metodele prin care putem lupta cu acestea și de ce trebuie să verificăm fiecare știre pe care o vedem. Articolul (video) Serviciul Anti-fals: care este pericolul știrilor false și cum acestea influnețează deciziile oamenilor apare prima dată în #diez.