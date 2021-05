Autoritățile alocă mai puțin de jumătate de procent, din fondul destinat sănătății, pentru îngrijirea pacienților muribunzi

18:45

OMS a inclus vaccinul chinezesc Sinopharm în Lista pentru utilizări în urgențe (EUL List), astfel acordând undă verde pentru ca acest vaccin să fie utilizat la nivel global. Vaccinul Sinopharm este produs de Beijing Bio-Institute of Biological Products Co Ltd, filială a China National Biotec Group (CNBG). Acum, producătorul este încurajat să participe la Facilitatea COVAX, pentru ca mai multe țări să obțină vaccinul anti-Covid pentru campaniile naționale de vaccinare.