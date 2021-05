Procesul de acordare a subvențiilor în agricultură, fraudat: CNA face percheziții la AIPA, FNFM și la un șir de companii

20:20

The Boring Company are un nou proiect; Elon Musk își propune să fluidizeze traficul prin tuneluri Elon Musk pe lângă Tesla și SpaceX, deține și The Boring Company, care are un nou proiect. The Boring Company își propune să fluidizeze traficul prin tuneluri. Un astfel de tunel a fost testat deja în Las Vegas. Tunelul a fost construit pe sub Convention Center din Las Vegas și va fi lansat oficial luna viitoare. Musk își propune să folosească doar mașini autonome. Prin urmare, pasagerii vor ajunge...