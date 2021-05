Cine este Andy Jassy, succesorul miliardarului Jeff Bezos? 6 lucruri de știut despre următorul CEO Amazon

18:00

Amazon achiziționează studioul MGM de la Hollywood, noua achizișie a costat gigantul 8,45 miliarde de dolari. MGM este unul dintre cele mai renumite studiouri de la Hollywood, după ce a produs filme clasice precum Some Like It Hot și Singin ‘In The Rain. Vânzarea va oferi serviciului de streaming Prime al gigantului tehnologic acces la […] Articolul Amazon devine un gigant și mai mare, a mai făcut o achiziție. Cât au costat James Bond, Rocky și Robocop apare prima dată în Bani.md.