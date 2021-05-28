Блеск и нищета Мумбаи
TodayMoldova, 28 mai 2021 00:40
Кто-то только мечтает жить на берегу океана, а тут многомиллионный мегаполис по размерам и численности населения превышающий Нью-Йорк омывается водами Индийского океана, точнее Аравийского моря. Это Мумбаи (Бомбей) - финансовый и культурный центр Индии.
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Acum 2 ore
00:40
Кто-то только мечтает жить на берегу океана, а тут многомиллионный мегаполис по размерам и численности населения превышающий Нью-Йорк омывается водами Индийского океана, точнее Аравийского моря. Это Мумбаи (Бомбей) - финансовый и культурный центр Индии.
Ieri
21:50
Оказывается не только люди любят "поездить" на других, но и в мире пернатых все не так просто... Этому видео всего несколько дней, а в соцсетях не утихают споры: это РЕАЛЬНЫЕ съёмки или МОНТАЖ
17:40
Комментарий публициста Михаила Лупашко, без купюр
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Без лишних слов. Предлагаем вам 4 простых, легких, питательных смузи-детокс, которые "сделают" ваш день. Рецепт от тг-канал Правила ПП.
19 mai 2021
18:30
Несовершеннолетних и сверхчувствительных просьба не смотреть это видео по ссылке. Хотя подростки, как раз аудитория этой "звезды" youtube и Tik Tok. В Молдову в конце мая с "концертом" едет Моргенштерн. Дальше просто NO COMMENT
17:50
Точка долголетия от ста болезней - Цзу-сан-ли, Е 36. Специалисты восточной медицины утверждают, что если каждое новолуние воздействовать на эту точку, можно поворачивать свои биологические часы вспять, естественно омолаживая организм, сообщает тг-канал Академия Врачей.
14 mai 2021
13:50
Конституционный суд (КС) Молдовы отклонил запросы группы депутатов парламента о проверке законности функционирования политической партии "Шор", лидер которой Илан Шор ранее оказался в центре коррупционного скандала, - сообщает тг-канал Евразийская Молдова со ссылкой на пресс-службу КС.
11 mai 2021
12:40
Комментарий политолога Богдана Цырди без купюр...
6 mai 2021
18:20
Налоговая служба Молдовы сообщила, что меры по поддержке бизнеса аннулированы после решения Конституционного суда, о незаконности Чрезвычайного положения и аннулировании соответствующего постановления.
3 mai 2021
14:20
В Италии задержали двух антипрививочников за поджог пункта вакцинации от COVID-19, соощает тг-канал Карточный Домик: Европа
30 aprilie 2021
14:00
Начиная с 30 апреля 2021 года, режим Чрезвычайного положения в области здравоохранения будет вводиться только в административно-территориальных единицах, где установлен «Красный уровень» эпидемиологической опасности. Такое решение в четверг, 29 апреля, приняла Чрезвычайная национальная комиссия по общественному здоровью.
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