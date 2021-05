Gest frățesc: Jumătate de milion de lei din partea unei comune din România pentru un sat din R. Moldova

11:30

Numai Alianța pentru Uniunea Românilor ar putea reunifica statele românești, ajungând în Parlamentul de la Chișinău alături de alte partide de aceeași orientare din Republica Moldova. Declarația a fost făcută de senatorul Claudiu Târziu, copreședinte AUR, care consideră că unioniștii vor înregistra un scor foarte bun la alegerile parlamentare din 11 iulie 2021 Potrivit sursei, singura cale de a realiza unirea românilor este prezența unioniștilor atât în Parlamentul de la București, cât și în cel de la Chișinău. „Noi vedem posibilitatea de a ajunge în ambele parlamente, într-o proporție semnificativă, iar, la proximele alegeri, în 2024-2025, să căpătăm majoritatea parlamentară la București. Să avem guvernarea și acolo, și aici, și, prin voința exprimată în parlament, să declanșăm procesul Unirii”, a explicat Claudiu Târziu într-un interviu pentru TIMPUL. Fiind întrebat cum ar fi posibil acest lucru în situația în care, în R. Moldova, alegerile sunt câștigate de regulă de către partidele de stânga, copreședintele AUR a menționat că formațiunea va fi suficient de convingătoare asupra intențiilor sale. „Vom explica faptul că reunificarea înseamnă nu doar scoaterea unei granițe, ci lărgirea unei piețe, ridicarea nivelului de trai, salarii, pensii și alocații pentru copii mai mari, mai multe locuri de muncă și mai multe investiții străine. Unirea va însemna o schimbare a realității destul de dureroase din Basarabia. După reunificarea celor două Germanii, am văzut că puterea țării s-a dublat. Așa va fi și la noi - vom fi un stat mai interesant pe harta lumii atât din punct de vedere politic, cât și economic și social. Vom putea dezvolta toate regiunile românești, încât să-i readucem acasă pe românii care își doresc acest lucru, indiferent dacă sunt basarabeni, olteni sau transilvăneni, fiindcă și noi avem mare nevoie de ei”, a adăugat senatorul României. De asemenea, Claudiu Târziu a mai specificat ca atunci când AUR va deține controlul politic în ambele state românești, Unirea se va înfăptui prin decizii ale parlamentului. „Nu am cedat Basarabia prin referendum, ca s-o luăm prin referendum înapoi. Și nimeni din lumea asta nu poate să oprească două state să se unească, mai ales când au o istorie comună și aceeași origine etnică a majorității populației. În dreptul internațional, există dreptul la autodeterminare. Avem și argumente juridice, și istorice, și emoționale, dacă vreți, ca să înfăptuim Unirea”, a menționat copreședintele AUR. Amintim că Partidul Alianța pentru Unirea Românilor a fost surpriza alegerilor parlamentare din România, desfășurate în decembrie 2020. Atunci, la numai un an de la înființare, AUR a fost votat de aproape 600.000 de români. La sfârșitul lunii martie curent, Alianța pentru Unirea Românilor s-a lansat și la Chișinău, iar la începutul lunii martie a fost înregistrat oficial în Registrul partidelor politice din Republica Moldova. În acest context, formațiunea a anunțat că va candida la alegerile parlamentare anticipate din această vară. Articolul Claudiu Târziu, despre unirea R. Moldova cu România: „Nimeni din lumea asta nu poate să ne oprească” apare prima dată în InfoPrut.