Câte persoane au solicitat liste de subscripție pentru a candidata independent la anticipate

Persoanele care mănâncă prea mulți carbohidrați rafinați și grăsimi animale la cină prezintă un risc mai mare de boli cardiace în comparație cu cele care consumă astfel de produse la micul dejun, conform constatărilor unui studiu publicat în Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism al Societății de Endocrinologie din Statele Unite, citat de EurekAlert!, platforma operată de American Association for the Advancement of Science (AAAS), relatează Agerpres.