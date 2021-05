”Nota de plată” primită de Zlatan Ibrahimovic! Cum va fi sancționat atacantul lui Milan

14:20

Belgia spune NU administrării vaccinului Johnson&Johnson la persoanele sub 41 de ani, după ce o femeie a murit Decesul unei femei de 37 de ani după ce a fost vaccinată cu serul produs de Johnson & Johnson a dus la suspendarea utilizării acestuia la persoanele sub 41 de ani în Belgia. Femeia a murit pe 21 mai, după ce a făcut un cheag de sânge generat de trombocitopenie, o afecţiune asociată cu vaccinarea, potrivit Reuters. La începutul lunii mai, Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (C...