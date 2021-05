Vin examenele de bacalaureat: CNA inițiază o campanie anti-mită în toată ţara

03:00

Pentru multi ani a fost considerat un pericol pentru sanatate, dar studiile recente i-au reabilitat pozitia in randul alimentelor permise, cu unele beneficii asupra organismului. Pe langa asta, untul isi merita locul in randul ingredientelor ideale si in bucatarie, fiind o varianta mult mai buna in retete in locul altor grasimi.Untul nu este compus in totalitate din grasimi. Un unt de calitate