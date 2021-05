Incendiu la un magazin alimentar din centrul capitalei

05:00

Berbec De data aceasta, Luna plina in Sagetator apare in prim plan incadrata de o eclipsa. S-ar putea ca pe parcursul acestei zile sa ai parte de evenimente si intalniri nebanuite, in prim plan fiind cei de la care ai ce invata sau oameni care prin propria lor personalitate te transforma in profunzime. Pe de alta parte, nu lipsesc picanteriile dramatice, deci incearca sa nu te lasi dus ...