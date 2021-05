Un moldovean, reținut în Italia după ce a fost prins în timp ce transporta cocaină cu o mașină furată

12:50

Partidul Socialiștilor a început campania electorală. Anunțul a fost făcut de către liderul partidului, Igor Dodon, pe pagina sa de Telegram. "Prima întâlnire pe care am avut-o la Anenii Noi a fost cu angajații companiei de distribuire a gazului. Am salutat colectivul și le-am mulțumit pentru faptul că, indiferent de perioada pandemică foarte complicată, ei […]